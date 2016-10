Apenado é preso após polícia encontrar moto

O apenado Tácio Luciano Bueno, 47 anos, foi detido no início da noite desta segunda-feira, 10, por receptação.

O homem escondia em seu apartamento na Rua Modesto Batista, bairro Jardim América duas motos furtadas.

A polícia descobriu após abordagem ao suspeito que demonstrou nervosismo e tentou de todas as formas omitir seu endereço aos militares.

A moto Honda Biz cor preta com placa NCS-8195 de Cacoal, foi furtada no dia 37/09. E a moto Bros 160, vermelha, placa QBH-9691, recuperada tinha sido furtada no dia 3/10.

A polícia ainda encontrou na casa um tablet e celulares. O suspeito narrou a polícia que adquiriu as motos pela quantia de R$ 600 pela Biz e R$ 800 na Bros, e que sabia que eram produtos de roubo. O tablet foi comprado pela bagatela de R$ 50.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia