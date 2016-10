Casa do índio promove programação especial para as crianças

A Casa de Saúde Indígena de Vilhena (Casai) promoveu nesta terça-feira, 11, uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças.

Os indígenas de várias aldeias de Vilhena e alguns do estado vizinho Mato Grosso participaram da festividade.

A festa contou com brincadeiras especiais, muita diversão com a Turma da Alegria, projeto da Igreja Batista Manancial e comidas para as crianças.

Toda a equipe que trabalha com a saúde indígena (assistentes social, dentistas, enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, dentre outros) entraram nas brincadeiras e se divertiram com as crianças.

Marlei Pires, responsável pela Casa do Índio, contou a reportagem do Extra de Rondônia que anualmente acontece as programações nas datas especiais (Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do índio e Dia das Crianças) com muita diversão.

As festividades iniciaram as 13h30 e se encerraram às 17h30 com o banho de mangueira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia