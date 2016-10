Em Colorado, escola promove noite cultural; veja fotos

A escola Paulo de Assis Ribeiro promoveu na sexta-feira, 7, a “IV Noite de Arte e Cultura”. O evento contou com várias apresentações culturais.

De acordo com a organização, o evento contou com a participação da comunidade e com apresentações da Academia de Judô: Matsubara, da Escola Municipal “Pingo de Gente” com apresentação: Bonequinhas de Paris, da Escola: Tarsila do Amaral com a apresentação “Branca de Neves e os Sete Anões”, e do Grupo “Conviver” da 3ª idade.

Os alunos da escola Paulo de Assis Ribeiro fizeram belas apresentações, entre elas de dança, poesias, e canções. A noite terminou ao som da viola com o cantor Wagner.

A direção da escola agradece a toda população que participou do evento que promoveu alegria e união entre a escola e a comunidade, dando assim um belo exemplo que une as famílias em torno da educação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia