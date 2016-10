JOER: vilhenense é ouro no ciclismo e vai disputar etapa nacional em João Pessoa

Encerrou nesta segunda-feira, 10, a participação de atletas das modalidades individuais nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) realizados em Vilhena.

Nesta terça-feira, 11, os atletas das modalidades coletivas chegam à cidade para competição que segue até segunda-feira, 17.

Tanto nas individuais quanto nas coletivas, os atletas buscam classificação para a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), de 10 a 19 de novembro, em João Pessoa/PB, que reúne estudante esportista de 15 a 17 anos de todo o País.

A agilidade dos atletas nas provas favoreceu os primeiros pódios nas modalidades individuais do atletismo e do ciclismo em Vilhena.

O judô, xadrez, tênis de mesa e o vôlei de praia tiveram lutas e partidas no domingo e na segunda-feira. Os judocas de Porto Velho seguiam como os favoritos no decorrer da competição na manhã de ontem.

No ciclismo Reinildo Laborda, 17 anos, da escola Alkinda Brasil de Arouca, de Guajará-Mirim, ficou com as três medalhas de ouro nas provas de contrarrelógio, por pontos, e, estrada. “É muita dedicação e treino. Essa é a receita”, brincou Laborda.

Da escola Maria Arlete, em Vilhena, Roberta Lauck, 17 anos, também faturou o ouro nas três modalidades do ciclismo. Lauck e Laborda já estão classificados para a etapa nacional em novembro. “É uma emoção inexplicável. Não esperava. Agora é treinar mais para ‘medalhar’ em João Pessoa”, disse a medalhista vilhenense.

Robson dos Santos, 17 anos, estuda na escola Pedro Vieira, em Jaru, e garantiu o ouro na modalidade lançamento de dardo, no atletismo. “Estou treinando dardo há quatro anos. É nesse ouro que busco maior inspiração para dedicar ainda mais ao esporte”, disse ele, afirmando que o momento é de intensificar treinos de olho na competição em nível nacional.

A estudante da escola Ricardo Catanhede em Ariquemes, Amanda Cristina, 16 anos, também é ouro no atletismo, na modalidade salto em altura. “Estou muito feliz em poder representar Rondônia na competição nacional em João Pessoa”.

COLETIVAS

A etapa estadual juvenil do Joer segue em Vilhena com as modalidades de vôlei, futsal, handebol, basquete e futebol a partir de quarta-feira (12).

As delegações chegam e se instalam na rede hoteleira de Vilhena nesta terça-feira. As reuniões técnicas e sorteio de chaves das competições, que ocorrerão em várias praças esportivas, serão realizados no mesmo dia.

Texto e foto: Assessoria