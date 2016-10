Jovem é assassinado a tiros no Embratel

A Polícia Militar registrou na noite desta terça-feira, 11, o 52º homicídio ocorrido em Vilhena este ano.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Cesar Luiz Sperb, de 23 anos, seguia com uma bicicleta pela Avenida Florianópolis, no bairro Embratel, quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo.

Vizinhos escutaram os estampidos e saíram para ver o que tinha acontecido, encontrando o rapaz caído ensanguentado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados, mas quando chegaram o jovem estava morto.

Várias versões sobre o crime estão sendo dadas por populares, porém, apenas as investigações irão apontar realmente o que aconteceu. Já que a vítima, segundo parentes era usuário de entorpecente e estava sendo ameaçado de morte.

A Polícia Técnica (perícia) compareceu ao local e depois dos trabalhos de praxe o corpo foi liberado para funerária Dom Bosco fazer a remoção.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra e Rondônia