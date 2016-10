Junior Donadon desmente boatos do Executivo: “Não há projetos parados no Legislativo”

O presidente da Câmara de Vilhena, Junior Donadon (PSD), usou a tribuna da Casa de Leis, mais uma vez, na sessão ordinária desta terça-feira, 11, para desmentir boatos a respeito de suposta inércia do Poder Legislativo em relação à apreciação de projetos enviados pelo Poder Executivo.

Ele referiu-se, principalmente a respeito da paralisação das obras de asfalto da Avenida Rondônia. Conforme os boatos, a culpa seria do Legislativo, que não aprovou recursos.

O vereador desmentiu os boatos dizendo que “não há nenhum projeto parado na Casa de Leis”. Com a questão em pauta, ele foi enfático ao dizer que todas as matérias que são entregues à Câmara são apreciadas por todas as comissões temáticas e votadas em plenário, priorizando o andamento da máquina pública.

Para Junior Donadon, tornou-se corriqueiro este tipo de boatos por pessoas ligadas à prefeitura que tentam responsabilizar o Legislativo por atos e atribuições do próprio Executivo. “Não é a primeira vez que isto acontece. Infelizmente o Executivo trabalha dessa forma, repassando responsabilidade que são dele. Isto tornou-se corriqueiro nesta gestão. Repito: não há projetos parados nesta Casa de Leis”, frisou.

O parlamentar explicou que os vereadores, para ajudar o Executivo a cumprir compromissos, principalmente com pagamento de salários do funcionalismo público municipal, tiveram que abrir mão das emendas impositivas, que são privativas dos edis. “Isto chama-se falta de planejamento”, ratificou.

Prova disso são os quatro projetos de leis (PL) enviados pelo Executivo, apreciados e aprovados por unanimidade em plenário na sessão, como o PL 4.913/2016 que autoriza o Poder Executivo a prorrogar por 180 dias de prazo de contratação de 15 profissionais médicos; o PL 4.914/2016 que prorroga por 180 dias a contratação de 04 profissionais médicos; e o PL 4.925/2016 que autoriza efetuar transferência de dotação orçamentária no valor de R$ 8 mil para a Semagri, para pagamento de rescisão/exoneração de despesas.

Texto e foto: Assessoria