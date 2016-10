Maurão se reúne com prefeitos eleitos e assegura apoio

O apoio aos municípios tem sido uma prioridade no exercício do mandato dos deputados estaduais, que têm destinado emendas, intermediado parcerias e ações para beneficiar as prefeituras e consequentemente a população.

Nesta segunda-feira (10), o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), o 1º secretário, José Lebrão (PTN), e o líder do Governo, Laerte Gomes (PSDB), se reuniram com os prefeitos eleitos de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte (DEM); de Alvorada do Oeste, Professor Walter (PMDB), e Charles Pinheiro (PSDB), de Vale do Paraíso.

“Temos destinado emendas e buscado benefícios para os municípios e não será diferente com os novos prefeitos, que irão assumir em janeiro do próximo ano. Independente de partido, vamos trabalhar em parceria e contribuir, dentro das nossas possibilidades, com as gestões municipais”, disse Maurão.

Para Lebrão, o momento é de desmontar os palanques e somar esforços pelo bem comum. “O desafio dos novos prefeitos é muito grande, com a queda nas receitas e o aumento gradual das despesas. Sem uma junção de forças políticas, fica muito difícil de governar”, acrescentou.

Já Laerte Gomes destacou que seu gabinete está de portas abertas aos novos prefeitos e, como líder do governo, atuará para que haja uma proximidade ainda maior entre os municípios e o Estado.

“O governo tem agido de forma a assegurar parcerias e ações com os municípios e vamos trabalhar para que essa proximidade seja ainda maior, sem levar em conta o partido ao qual o prefeito pertence, pois o nosso compromisso é com o povo de Rondônia”, assegurou.

Cornélio Duarte disse que as prefeituras, sozinhas, não conseguem realizar as ações que a população necessita. “Se não buscarmos alternativas, se não houver uma força política, não temos como superar os problemas”, completou.

Autor e foto: Assessoria