PM recupera moto furtada no Bela Vista

Por volta da 02h45 desta terça-feira, 11, a Central da Polícia Militar recebeu informação que um homem estava empurrando uma moto de cor prata pela Rua 1802 no bairro Bela Vista, em Vilhena.

A guarnição foi até ao local indicado e localizou a casa e a moto que pessoa estava empurrando.

Foi puxado pela placa e nada constava de anormal. Com isso, os militares foram embora. Porém, algum tempo depois os PMs receberam informação que uma moto havia sido furtada na Rua 1809 nas proximidades da AVEC e as características batiam com a que os policiais abordaram.

A guarnição foi novamente até ao local e encontrou apenas o suspeito, mas ele confessou que tinha furtado o veículo e depois que a polícia saiu, levou a motoneta até a pista de Kart e escondeu no mato.

Diante dos fatos, o suspeito identificado como Irineu Valentin de Araujo, de 22 anos, foi levado para a delegacia juntamente com o veículo. Ele foi apresentado ao comissariado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia