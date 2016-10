Prefeita e vice eleitos destacam trabalho de vereadores e pregam harmonia com o Legislativo

A convite do Legislativo, a prefeita eleita Rosani Donadon (PMDB) e seu vice, Darci Ceruti (DEM), visitaram na manhã desta terça-feira, 11, a Câmara Municipal de Vilhena.

Recepcionados pelo presidente da Casa, Junior Donadon (PSD), Rosani e Darci fizeram parte da mesa diretora, momento em que, ao ocupar a tribuna, agradeceram à população a expressiva votação obtida nas urnas, destacaram o importante trabalho dos parlamentares e pregaram por harmonia e diálogo com o Legislativo. “A partir de agora começa uma nova fase, os palanques acabaram, somos todos um só corpo lutando por dias melhores para Vilhena. Peço aos vereadores, aqueles que estão aqui e aos eleitos, para falar a mesma língua, manter o mesmo diálogo. Não será a primeira vez que estarei aqui na Câmara. Vocês vão me ver sempre. Agora, por exemplo, precisamos analisar o orçamento para 2017. Quero estar junto com vocês para fazermos uma boa gestão”, explicou.

Rosani disse ainda que a preocupação, neste momento, é formar uma boa equipe de trabalho. “Precisamos de pessoas que queiram e acreditem no desenvolvimento do município. Vamos todos juntos tirar Vilhena desse momento difícil que atravessa”, ressaltou.

Em aparte, Junior Donadon elogiou a atitude de Rosani e Darci de participar da sessão ordinária. “A presença de Rosani e Darci é um indício de que teremos um bom governo. A harmonia entre Executivo e Legislativo tem que existir. A visita deles, à Câmara, pedindo apoio e união é de suma importância, já que a população espera que seus representantes trabalhem com interesse público. É isso só ocorre num governo com responsabilidade”, frisou o presidente do Legislativo.

A vereadora Valdete Savaris (PPS) também parabenizou Rosani e Darci pela visita. “Acredito no importante trabalho que será feito por Vilhena”, resumiu.

Por sua vez, Vanderlei Graebin (PSC) salientou a importância do trabalho em sintonia com o Executivo. “Quando o Executivo vai bem, o Legislativo vai bem. Vamos nos unir para fazer o melhor por Vilhena”, disse.

Já a vereadora Maria José da Farmácia (PSDB), disse que a visita é gratificante. “A visita de Rosani e Darci é motivo de alegria e prova de dignidade, de que eles farão um importante trabalho por Vilhena. De minha parte, digo que não estou saindo decepcionada do mandato. Queria fazer mais pela Saúde, setor pelo qual priorizei no meu mandato, mas fiz o possível. Estou feliz porque a vida é um eterno aprendizado. Mas sofri muito ao ver a decadência da nossa Saúde pública”, desabafou, ao se despedir da Casa, já que ela não disputou a reeleição.

Texto e fotos: Assessoria