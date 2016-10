CEREJEIRAS: Guarda Mirim realiza acampamento em selva para conclusão de curso

A Guarda Mirim do município de Cerejeiras sob o comando da Polícia Militar realizou durante três dias o acampamento de selva em uma chácara ás margens do Rio Guaporé e Santa Cruz, cerca de 60 km da cidade. O treinamento faz parte do roteiro de conclusão do Curso de Formação de oficiais, cabos e Guarda Mirins da instituição.

De acordo com o presidente e instrutor da Guarda Mirim, SD PM Valmir, o estágio contou com apoio dos policiais da 4ª Cia do 3º Batalhão de Polícia Militar, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Meio Ambiente (SEDAM) e outros voluntários, além da supervisão do comandante Tenente Vian.

Apesar das dificuldades, 32 adolescentes, entre meninos e meninas, foram capacitados a enfrentar a vulnerabilidade na mata, aproveitando os recursos prolongando a vida do indivíduo nesse ambiente. Ainda foram repassadas aos alunos técnicas de sobrevivência, tais como construção de abrigo, orientação noturna, conhecimentos sobre alimentação, primeiros socorros, educação ambiental dentre outras atividades.

A Guarda Mirim cerejeirense desenvolve há sete anos um trabalho voltado à formação de cidadãos do bem.

Qualquer adolescente entre 12 e 17 anos pode procurar a Guarda Mirim de Cerejeiras, em sua sede localizada na Rua Panamá 3233 ou pelo telefone (69) 98412-7793 e se inscrever para o curso. No entanto, a próxima turma começa apenas em fevereiro de 2017.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia