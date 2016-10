JOER: atleta supera obstáculos e assegura prata e bronze no ciclismo em Vilhena

Karolaine Andrade, 16 anos, trabalha como menor aprendiz numa rede de supermercados em Jaru.

Todos os dias ela pega emprestado uma bicicleta de uma amiga para ir ao trabalho, distante quatro quilômetros de casa.

Com essa mesma bicicleta ela conquistou a medalha de prata nos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), etapa estadual juvenil (15 a 17 anos), que está sendo realizada em Vilhena até a próxima segunda-feira, dia 17.

Apesar de não ser adequada ao ciclismo, a bicicleta com pneus borrachudos que Karolaine usa diariamente como meio de transporte em Jaru é a mesma que ela levou para competir em Vilhena e garantir a medalha de prata. “Eu não tenho bicicleta, mas ando muito bem. Tive a oportunidade de competir e gostei. Agora não largo mais”, disse a medalhista na prova contrarrelógio e que também é atleta do futsal há seis anos.

O bronze veio na prova “estrada” e em outra bicicleta emprestada. Desta vez, de um desconhecido atleta de Nova Mamoré, Elias Júnior, que em solidariedade esportiva cedeu à colega atleta a ‘bike’ apropriada ao ciclismo. “Foi muito gentil da parte dele me emprestar. Me atrapalhei um pouco com as marchas, mas consegui outra medalha, o bronze”, contou a estudante da escola Capitão Sílvio de Farias, de Jaru.

Muito embora a aluna-atleta não tenha obtido classificação para a etapa nacional, ela disse que vai dedicar agora ao ciclismo. “O esporte individual me surpreendeu, pois depende do esforço pessoal. É legal de mais isso”. Karolaine é um claro exemplo de que o esporte transforma pessoas e mostrou que quando o atleta quer é possível.

Texto e foto: Assessoria