Motorista capota carro com família na área rural de Vilhena

Acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, 12, na linha 135, área rural de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista ainda não identificado conduzia um carro Fiat Prêmio com placas de Marília – São Paulo.

Além do motorista, estavam no veículo a esposa dele Francimar da Silva Rosa, de 29 anos, e os filhos Seila Cristina Rosa Ferreira e Kaike Robert Ferreira.

Segundo informou uma das crianças, seus pais se desentenderam começaram a discutir, ele teria tirado a mão do volante e mandado a esposa dirigir, com isso, perdeu o controle de direção e capotou por varias vezes.

Após o capotamento, não se sabe o porquê, mas o motorista abandonou o local do acidente deixando para trás a esposa machucada e os filhos, que sofreram algumas escoriações.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia de Trânsito foram ao local. As vítimas foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia