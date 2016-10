NOITE SANGRENTA: homem é morto a tiros no Cristo Rei

Mais uma morte é registrada pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira, 12, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta que um homem ainda não identificado conduzia uma bicicleta pela Avenida Curitiba, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando nas proximidades com a Avenida 737, foi alvejado por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados, mas assim que chegaram à vítima estava morta.

A Polícia Técnica está no local e depois dos trabalhos de praxe o corpo será liberado para a funerária São Mateus fazer a remoção.

A equipe do Extra de Rondônia está no local. Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução WhatsApp