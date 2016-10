Após matéria do Extra, família que mora em SC vai reconhecer corpo de homem assassinado em Vilhena

Após veiculação da matéria sobre o assassinato de Paulo Muniz, de 48 anos, na noite desta quarta-feira, 12, ocorrido na Rua 8210, no bairro Barão do Melgaço II, a família tomou conhecimento do acontecido através do Extra de Rondônia.

Segundo informou o agente funerário, parentes da vítima após acessar a página eletrônica, e ver a matéria com o título “Corpo de homem assassinado está na funerária a espera de familiares,” ligou para ele e informou que está tomando providências para alguém da família vir a Vilhena fazer o reconhecimento do corpo e decidir se levará para Santa Catarina onde moram seus familiares ou se será sepultado em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia