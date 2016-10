Campanha de vacinação contra aftosa inicia sábado em RO

O governo de Rondônia lançou na terça-feira, 11, em sessão na Assembleia Legislativa, a 41ª etapa de vacinação contra a febre aftosa, que começa no próximo sábado, 15, com previsão de imunizar mais de 13,5 milhões de cabeças de gado e bubalinos até o dia 15 de novembro.

O lançamento foi feito pelo dirigente da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril (Idaron), com participação do representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) Valter Lins; e deputados estaduais, que transforam a sessão ordinária em comissão geral.

Rondônia é o sexto maior rebanho do nosso País, o quarto exportador e o primeiro lugar na produção de leite na região Norte.

O presidente da Idaron destacou a importância dos pecuaristas e produtores rurais no processo, e que, mesmo em momento difícil, têm consciência do valor das campanhas. Anselmo de Jesus realçou o alcance da pecuária para a economia de Rondônia, e falou sobre o Sistema de Inspeção Sanitária estadual (Sisb), o qual habilitou duas indústrias frigorificas, uma em Cacoal e outra em Nova Mamoré, vistoriados pelo Mapa. “É um sistema do estado, que possibilita exportar, e já temos várias indústrias com pedido de adesão”, explicou, acrescentando que o Sisb funciona porque o Mapa reconhece como é tratado e vacinado o rebanho rondoniense.

O superintendente da Delegacia da Agricultura, Valter Lins, disse que a agência Idaron é reconhecida nacional e internacionalmente. “Se Rondônia exporta para mais de 30 países é porque tem um trabalho muito bom, supervisionado pelo Mapa. Quero dizer a vocês, talvez poucos saibam, que a nossa inspeção sanitária no Brasil é equivalente à americana”, disse.

O dia 22 de novembro é o prazo final para declarar o gado vacinado. O produtor que não vacinar seu rebanho até 15 de novembro estará sujeito a multa de R$ 152,72 por cabeça; e quem vacinar e não declarar à Idaron até 22 de novembro pagará o mesmo valor por propriedade.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação