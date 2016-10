Corpo de homem assassinado está na funerária à espera de familiares

O corpo da vítima de homicídio identificado como Paulo Muniz, de 48 anos, ocorrido na noite desta quarta-feira, 12, na Rua 8210, no bairro Barão do Melgaço II, está no necrotério da funerária São Mateus a espera de familiares.

De acordo com o agente funerário, se não aparecer nenhum parente para reclamar o corpo, poderá ser sepultado sem o conhecimento da família. Já que a amásia da vítima encontra-se detida.

O escritório da funerária está localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, próximo ao Hospital Regional, telefone para contato 9-8418-5133.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia