Desbravadores participam de cerimônia de entrega de medalhas no JOER

Durante toda semana, mais de 1.929 atletas participam dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), fase estadual Juvenil 2016, em Vilhena. As disputas ocorrem nas modalidades individuais e coletivas.

Entre atletas e torcedores, estão os adolescentes e jovens do clube de Desbravadores Ribeiros da Amazônia, do Distrito Jardim Primavera, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foram convidados para participar do evento.

Segundo a diretora do clube, Marcia Campos, a participação dos desbravadores vai além de auxiliar na cerimônia de entrega de medalhas, pois o grupo tem aproveitado à oportunidade para distribuir folhetos do projeto “Passos que Salvam”, que alerta sobre o câncer infantil.

“A participação no JOER é muito importante, pois os membros do clube estão tendo a oportunidade de interagir com os atletas de forma positiva e ainda evangelizar”, falou Marcia.

O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países, em Vilhena estão em funcionamento três clubes: os Pioneiros da Amazônia, os Ribeiros da Amazônia e Shekinah.

O programa é voltado para meninos e meninas com idades entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor, ou religião. Já as crianças com idade entre 06 a 09 anos contam com o Clube de Aventureiros para atendê-las, são elas: Formiguinhas e Girassol.

“Nosso clube funciona no bairro Cristo Rei e através de atividades buscamos auxiliar, meninos e meninas, em seu crescimento físico, mental e espiritual”, explicou a diretora Marcia.

Para encontrar o clube mais perto de você, basta acessar o link.

Texto: Queiteane Rodrigues

Foto: Divulgação