Garoto de 12 anos comete suicídio em Cerejeiras

A tragédia aconteceu na tarde desta quarta-feira, 12, na linha 5 Km 2,5 da 3ª para 4ª eixo, área rural do município de Cerejeiras.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima M.B.A, de 12 anos, foi encontrada por volta das 16 horas desta quarta pelo avô. Ele estava ajoelhado próximo do curral e em volta do pescoço uma corda que estava amarrada num caibro.

Ao ver cena, o avô desesperado tirou a corda do pescoço do menino o deitou no chão, mas ele não apresentava sinais vitais. Em seguida foi procurar por ajuda.

Ainda não se sabe o motivo que levou o garoto a cometer tal ato. Porém, a perícia compareceu ao local e depois dos trabalhos de praxe o corpo foi liberado para remoção.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração