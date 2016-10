Hemocentro de Vilhena precisa urgente de doação de sangue

Com estoque baixo, o Hemocentro de Vilhena está convocando os doadores e a população em geral para a doação de sangue urgente.

Para facilitar a vida do doador o Hemocentro fará um plantão especial neste sábado, 15, entre as 8h às 12h a fim de não impedir a correria do dia-a-dia dos vilhenenses que por muitas vezes deixam de trabalhar para doar.

A assistente social do Hemocentro de Vilhena, Michely Noeli Toleto, explicou que todos os tipos de sangue são necessários. Atualmente o Hemocentro de Vilhena conta com mais de 20 mil doadores cadastrados, mas nem todos doam, pois muitos são inaptos para realizar doação.

O Hemocentro de Vilhena é responsável por atender pacientes da UTI e também as pacientes que sofrem de doenças crônicas, além de pacientes de todo o Cone Sul que necessitam de doação de sangue informa Michely.

“Convido a todos para doar sangue, um simples gesto pode ajudar a salvar vidas”, disse Michely.

Para doar sangue os candidatos precisam estar com boa saúde, idade entre 16 anos completos e 69 anos e peso acima de 50 kg. É necessário portar documento oficial com foto, válido em todo território nacional. Com a doação são realizados exames para diversas doenças, entre elas: AIDS, Sífilis, Doença de chagas, Hepatites, HTLV I e II, além de tipagem sanguínea.

Para quem deseja doar sangue pode ir até o Hemocentro de Vilhena que fica localizado na Avenida Jô Sato, ao lado do Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia