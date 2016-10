Igreja Bom Pastor promove congresso de jovens no fim de semana

A igreja evangélica Bom Pastor vai promover neste fim de semana o “Congresso de Mocidade Geração Samuel”. O evento vai contar com várias atrações.

O congresso tem como tema “Santidade: Sede santos, por que eu sou santo (1ºPedro 1: 15)”. O evento começa na sexta-feira, 14, com a ministração a palavra pelo jovem Loran Carvalho.

Já no sábado, 15, o congresso vai contar com a participação da Banda Nele que vai entoar louvores da Deus, da dupla Ariane & Ana Rosa e a ministração da palavra será feita por Itamara Ribas.

No domingo, 16, será realizado o encerramento do evento com a participação da dupla Ariane & Ana Rosa e de Edigar Gouluart que vai ministrar a palavra de Deus.

Os organizadores convidam a população vilhenense para participar do congresso.

Para quem deseja participar do evento à igreja Bom Pastor fica localizada na Rua 817, número 1321, no bairro Alto Alegre próxima a escola Maria Arlete.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia