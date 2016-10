Junior Donadon destaca “Outubro Rosa” e ação ambiental de agente comunitário

Por determinação do Presidente do Legislativo, Junior Donadon, a Câmara de Vereadores de Vilhena aderiu à campanha “Outubro Rosa”, que visa conscientizar às pessoas na luta contra o câncer de mama.

A parte externa do prédio do Legislativo ganhou iluminação rosa, com o objetivo de estimular a participação popular. A iniciativa foi elogiada por vilhenenses que usam o trecho da avenida Tancredo Neves, em frente à Casa de Leis, para práticas de caminhadas e outras atividades físicas diariamente.

A parte interna do Legislativo também recebeu atenção especial. As portas dos gabinetes foram decoradas com o tradicional lacinho rosa, símbolo da campanha “Outubro Rosa”. Em Vilhena, várias instituições públicas e empresas também aderiram à campanha desta forma.

Na última sessão ordinária, Junior Donadon explicou que a iniciativa visa fortalecer as ações de combate ao câncer de mama, alertando para a realização de exames periódicos que podem detectar, controlar e combater a doença.

Na tribuna da Casa de Leis, o vereador destacou o trabalho da agente comunitário de saúde, Roseni Mezabarba, coordenadora de projeto de sustentabilidade ambiental no bairro São José. “Ações desta natureza sempre terão o apoio da comunidade e do meu mandato parlamentar”, ressaltou.

Texto e foto: Assessoria