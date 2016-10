Luizinho se reúne com prefeito e vereadores eleitos de São Miguel

O deputado Luizinho Goebel (PV) recebeu em audiência nesta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa, o prefeito eleito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte (DEM), que veio acompanhado de outras lideranças. Durante a reunião, foi acordada parceria de gestão parlamentar, visando apoiar as ações da prefeitura.

De acordo com o deputado Luizinho Goebel, inicialmente ele apoiará o trabalho de urbanização da cidade, disponibilizando uma minicarregadeira e posteriormente uma caçamba e um trator, para serem colocados principalmente a serviço da limpeza urbana da cidade.

O encontro na ALE, contou com as participações do prefeito eleito Cornélio Duarte; vice-prefeito eleito Jair da Agropecuária (PSD); e dos vereadores eleitos Liomar da 11 (PP), Leo Rodrigues (PRB), Leandro Santana (PTN) e Alexandre Carazai (PSD).

O deputado Goebel disse conhecer o trabalho de Cornélio Duarte, que já foi vice-prefeito anteriormente, e segundo ele, seu gabinete encontra-se completamente à disposição de São Miguel do Guaporé.

Autor e foto: Assessoria