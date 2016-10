OUTUBRO ROSA: Só na Bença alerta as mulheres para prevenção ao câncer da mama

O deputado estadual Só na Bença (PMDB) que é vice-presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legisltaiva, ressalta a importância do diagnostico precoce para o combate do câncer de mama. A iniciativa do parlamentar faz parte do movimento mundial Outubro Rosa, que busca a diminuição dos índices de mortalidade devido o câncer de mama.

Só na Bença disse que a campanha é uma parceria entre a Assembleia Legislativa, através do Departamento Médico, Hospital de Câncer de Barretos (HCB) e o Sindicato dos Servidores da Assembleia (Sindler), o atendimento foi para as servidoras que realizaram exames gratuitos de mamografia Papanicolau (preventivo ao câncer de colo de útero) durante dois dias.

De acordo com Só na Bença a carreta é equipada com material necessário para realizar os exames de mamografia, que pode diagnosticar em fase precoce o câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), 90% dos pacientes são curados quando a doença é diagnosticada no início.

O parlamentar que sempre desenvolveu ações em prol de melhorar a qualidade da saúde pública em Rondônia abraçou a campanha Outubro Rosa, Só na Bença disse que, “precisamos conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção, basta procurar o profissional e fazer os exames no tempo certo, convido a todos para sermos multiplicadores desta idéia, vamos juntos fazermos uma corrente do bem em prol das mulheres de Rondônia” finalizou Só na Bença.

Autor e foto: Assessoria