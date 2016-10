Partidas nas modalidades dão sequência aos Jogos Escolares de Rondônia em Vilhena; veja fotos

O futebol masculino e as demais modalidades coletivas iniciaram nessa quarta-feira (12) as partidas válidas pelos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), etapa estadual juvenil (15 A 17 anos), em Vilhena, que segue até segunda-feira (17).

Com exceção do futebol, nesta etapa as equipes buscam classificações para os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), de 10 a 19 de novembro, em João Pessoa (PB).

A estreia das modalidades coletivas se deu simultaneamente com partidas de futebol, no Portal da Amazônia; basquete, no ginásio Geraldão; handebol, na quadra do Instituto Federal de Rondônia (Ifro); futsal, no ginásio Jorge Teixeira vôlei, nas quadras da Associação Vilhenense de Vôlei (AVV) e no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Vilhena (Ceeja).

No Portal da Amazônia a partida de estreia entre o time da escola Joaquim Pereira, de Machadinho do Oeste, e escola a César Cassol, de União Bandeirantes terminou empatada sem gols. “Enfrentamos uma das equipes mais fortes da chave. Foi um jogo difícil”, declarou o técnico Claudemir Mota, do time de União Bandeirantes.

Mota atribuiu o cansaço da viagem ao desempenho dos atletas no campo. “Os meninos viajaram 18 horas e fizeram duas conexões para chegar a Vilhena, uma em Jacy-Paraná e outra em Porto Velho. Não tiveram tempo suficiente para descansar”, disse o técnico, confiante na equipe.

A zagueira Ana Paula, 17 anos, da escola Risoleta Neves, de Porto Velho, fez o único gol na partida contra a equipe da escola Cândido Portinari, de Ariquemes, no primeiro jogo do futsal feminino do Joer, no ginásio Jorge Teixeira. O placar ficou em 4X1 em favor de Ariquemes. “Nos perdermos em quadra. Foram muitos passes errados e desentrosamento da equipe no jogo”, explicou a atleta, que foi medalha de prata nos JEJ, em Natal, em 2013.

Os resultados de todas as partidas realizadas no primeiro dia da competição podem ser conferidos a partir da página 80 do Boletim 006, dos Jogos Escolares de Rondônia em:http://www.seduc.ro.gov.br/jogosescolares/images/pdf/juvenil/2016_BOLETIM_006_FASE_FINAL_JUVENIL.pdf

Autor: Paulo Sérgio

Foto: Ésio Mendes