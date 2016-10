PM recupera moto roubada, prende suspeitos e apreende arma de fogo

No final da tarde desta quinta-feira, 13, uma guarnição da Polícia Militar (PM) fazia ronda de rotina pela Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, quando avistaram dois homens numa moto em atitude suspeita.

Os ocupantes do veículo, uma motocicleta Honda XR 250 tornado de cor vermelha, placa NDP-0660/Vilhena, ao perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga em alta velocidade colocando em risco a vida deles e de terceiros.

Após intensa perseguição, os suspeitos abandonaram o moto na Rua 724, no bairro Bodanese, e continuaram a fuga a pé se escondendo em casas da região.

Outras viaturas chegaram para dar apoio. Buscas foram feitas e os suspeitos foram localizados e presos. A moto tem registro de roubo ocorrido na noite de quarta-feira, 12, próximo a Escola Zilda da Frota Uchoa, em Vilhena.

Na casa de um dos suspeitos foi encontrado uma espingarda calibre 32 com quatro cartuchos de metal recarregáveis, sendo dois intactos, um cartucho em PVC recarregável intacto, uma caixa de espoletas, embalagem com chumbos, dois tubos de pólvora e um aparelho celular, onde os suspeitos confessaram ser produtos de roubo. Além de um deles estar foragido do sistema prisional com a tornozeleira eletrônica rompida.

Diante dos fatos, os detidos foram identificados como sendo Romário Pinheiro Bueno, de 24 anos e Rosiel Souza de Carvalho, de 23 anos. Eles foram apresentados ao delegado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia