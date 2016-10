CHUPINGUAIA: proprietário de ônibus rebate reclamações e garante transparência nos serviços

Lutero Rosa Paraíso, responsável pelo serviço de transporte escolar em Chupinguaia, enviou nota ao Extra de Rondônia rebatendo críticas feitas por internautas contra sua empresa.

Conforme matéria veiculada pelo site, no dia 7 de outubro, pais reclamaram das más condições dos ônibus escolares utilizados no transporte até o colégio Municipal Valter José Zanella, na área rural. O grupo, cansado de ver os alunos sendo prejudicados com as frequentes ausências nas salas de aulas devido à precariedade do transporte, decidiu protestar.

Lutero Rosa rebateu a declaração de uma mãe, ao dizer que “toda semana é assim, o ônibus estraga e eles não fazem nada, e o aluno acaba sendo prejudicado e eles não tão nem aí”.

Segundo Rosa, “a informação da mãe é improcedente, tendo em vista que alguns fatos ocorreram sim e a empresa de imediato sanou o problema. Deste modo estamos sim atento a todas situações e de imediato todas foram e serão atendidas e prontamente sanados, então torna-se uma inverdade a afirmação que ninguém faz nada”.

Com relação ao motorista, Rosa diz que “este não se recusou a dirigir; foi dispensado da empresa por faltar com verdade para com a empresa onde não passou informações corretas e verídicas a empresa”.

O empresário garante que “em momento algum o problema do veículo colocou em risco a ninguém, pois não existe esta situação de gravidade, dados esses devidamente comprovados tecnicamente e mecânica. Todavia o motorista foi dispensado por prestar informações divergentes dos fatos alegados, e fomentar a discórdia entre as pessoas onde isso não são as metas e interesse da empresa a qual tem compromisso social com as pessoas e preza pela lisura e transparência, sobretudo com a pessoa humana. Cada problema apresentado foi tomado de imediato a providencia e ele sempre acompanhou isso, todavia faltou com a verdade, fomentou a discórdia e promoveu a desavença”.

Rosa afirma que “a empresa tem a responsabilidade jurídica e social pelo serviço que presta ao município e para isso busca pela eficiência em seus trabalhos. Fato é que problemas acontecem e não afirmamos que não vira acontecer, pois é maquina, e isso é notório para todos. Destarte estamos com a devida responsabilidade para quanto e em qualquer incidência a equipe esta em pronto para solucionar. Conforme prediz o Estatuto da Criança e do Adolescente a criança e o adolescente tem seus direitos fundamentais garantidos, e é nessa ênfase que buscamos atuar, sempre pela qualidade e eficiência, e ciente que nem sempre será 100% mas é a busca que pretendemos”.

Ele encerrou dizendo que “a empresa compreende os fatos alegados, discordando de exageros, e se comprometendo com a transparência que sempre teve. Alentamos ainda que estamos com canal aberto para os usuários do serviços de Transporte Escolar para todas as localidades onde prestamos serviços, e todas a dificuldade podem ser tratadas dirimidas diretamente comigo onde trazemos solução para todos os casos com eficiência e boa fé”.

