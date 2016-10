Confira ação da PRF nas últimas 48 horas

Nas últimas 48 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de 06 acidentes de trânsito que resultaram em 07 feridos.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 1290 veículos e 1713 pessoas, destas

372 realizaram teste etílico, sendo que 09 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

Foram flagrados 114 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

379 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique!

A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF captura dois foragidos da justiça na BR 364

Nesta última terça-feira (11), dois foragidos da justiça foram capturados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As ações ocorreram nos municípios de Itapuã do Oeste/RO e Pimenta Bueno/RO, na BR 364.

Por volta das 11 horas, os agentes da PRF abordaram um homem de 54 anos de idade, no quilômetro 600 da BR 364. Ao consultar o banco de dados, a equipe constatou em desfavor do abordado, um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, acusado de tráfico ilícito e uso indevido de drogas.

Às 23h05, o veículo VOLVO/FH, cor vermelha, ano 2009, foi abordado pela equipe da PRF, durante fiscalização de rotina realizada nas proximidades do quilômetro 208 da BR 364. Efetuada pesquisas nos sistemas de segurança, os policiais constataram em desfavor do passageiro de 30 anos de idade, um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 3° Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil local.

PRF recupera caminhonete abandonada as margens em Jaru/RO

Por volta das 9 horas, de terça-feira(11.10), a equipe de plantão da PRF mediante a informação de que uma Ford F 1000s, de cor cinza, estaria abandonada nas proximidades do quilômetro 450 da BR 364, deslocou-se ao local indicado pelo usuário para averiguação.

Chegando ao local, os policiais encontraram o veículo abandonado as margens da Br 364 e ao realizar as pesquisas nos sistemas constataram tratar da caminhonete ano 1990, que teria sido furtada na madrugada do mesmo dia, possuindo registro roubo/furto registrado na Delegacia de Polícia Civil de Jaru/RO.

Segundo o relato da ocorrência, os autores do furto ao abandonar o veículo não teriam levado nada, estando os galões de combustíveis furtados na carroceria e as chaves do veículo dentro do porta-luvas.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Jaru/RO

PRF apreende mercadoria sem documentação e flagra o transporte ilegal de produto tóxico em Porto Velho-RO

A equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou nesta terça-feira (11), ocorrência de descaminho e transporte ilegal de produto perigoso. O fato ocorreu as 20h15, nas imediações do quilômetro 760 da BR 364, em seu sentido decrescente, em Porto Velho-RO

Ao abordar o veículo de transporte de passageiros, ônibus intermunicipal, MBenz/POLO PARA, oriundo de Guajará-Mirim com destino a Porto Velho/RO e efetuar a revista os policiais flagraram dois passageiros, um homem e uma mulher ambos de 39 anos, transportando mercadorias de forma ilegal.

O casal traziam consigo 6 kg de produto perigoso (mercúrio), 600 unidades de cosméticos (desodorantes), 62 unidades de peças de vestuário (roupas íntimas e mantas) e 4 unidades de espingardas de pressão.

Como não apresentaram notas fiscais, despacho aduaneiro e licença para o transporte, configurados estavam, em tese, os delitos de descaminho e transporte ilegal de produto tóxico, previstos nos artigos 334 do Código Penal e 56 da Lei de Crimes Ambientais. Ao serem indagados a respeito, os detidos disseram que venderiam toda a mercadoria na própria residência.

PRF flagra dois motociclistas inabilitados na BR 429

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou dois jovens inabilitados, nesta última quarta-feira (12). O flagrante aconteceu durante a fiscalização de rotina efetuada nas imediações do quilômetro 92 da BR 429, sentido crescente na cidade de Alvorada do Oeste/RO.

A primeira ocorrência foi realizada por volta das 16h30, quando a equipe da PRF avistou o condutor do veículo YAMAHA/CRYPTON T1, cor preta, ano 1998, retornando em meio a outros veículos, a fim de desviar da fiscalização, gerando perigo de dano. Após os agentes efetuarem acompanhamento tático, os policiais abordaram a motocicleta e ao ser indagado, o condutor de 18 anos de idade afirmou tinha tentado fugir da abordagem por ser inabilitado. Efetuada consulta nos sistemas, os agentes constataram indícios de adulteração em diversos sinais de identificação no veículo, se tratando de uma HONDA/CG TIT, cor branca, ano 1986.

Durante o patrulhamento de rotina, às 18h55, os policiais da PRF avistaram a motocicleta HONDA/CG TIT, cor azul, ano 1998, com dois ocupantes, tentando desviar da fiscalização, empreendendo fuga no sentido crescente.

Os policiais constataram que o condutor tinha se dirigido em alta velocidade na linha 56 e após aproximadamente um quilômetro, este abandonou a motocicleta e o passageiro de 22 anos de idade, adentrando em uma propriedade rural. Posteriormente, o jovem de 17 anos de idade se apresentou aos agentes e afirmou ter tentado fugir, pelo fato de ser inabilitado.

Diante dos relatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil de Alvorada do Oeste/RO.

Homem apresenta documento com sinais de falsificação e é detido pela PRF em Vilhena/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um homem que usava documento falso para dirigir. O fato ocorreu na terça-feira (11), as 19h33, no quilômetro 1.0 da BR 364, no seu sentido crescente, em Vilhena-RO.

A equipe de plantão da PRF abordou o veículo Ford/F4000 G, que era conduzido por um homem de 34 anos de idade. Ao ser indagado sobre os seus documentos de porte obrigatório, o condutor apresentou uma carteira de habilitação que continha dados que divergiam aos dados indicados nos sistemas de segurança.

Diante da suposta prática do delito de uso de documento falso, os policiais encaminharam o homem até a Delegacia de Polícia Federal de Vilhena-RO e o veículo, por não ter aparentemente nenhuma irregularidade, foi liberado após a apresentação de outro condutor habilitado.

A ocorrência foi encaminhadas para a Polícia Civil local.

PRF apreende 5.200 litros de agrotóxicos que vinham sendo transportados de forma irregular

A Polícia Rodoviária Federal interceptou um caminhão que vinha transportando defensivos agrícolas de forma ilegal. O fato aconteceu na terça-feira (11), as 10h45, no quilômetro 1.0 da BR 364, em Vilhena/RO.

Os Agentes da PRF abordaram o veículo M.Benz L 1, que era conduzido por um homem de 32 anos de idade, na companhia de dois homens que vinham como passageiros. Ao checar a carga do caminhão, os policiais constataram que se travava de defensivos agrícolas e solicitaram a documentação necessária para o transporte deste tipo de produto.

A nota fiscal apresentada pelo motorista estava repleta de omissões em informações obrigatórias, além disso, o mesmo não apresentou a licença ambiental para o transporte de produto perigoso e equipamentos de segurança e rotulo de risco. Ao ser indagado sobre as irregularidades, o condutor disse que apenas havia sido contratado para o transporte pelo dono da mercadoria, que seria um dos passageiros ali presentes.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada e tanto a mercadoria quanto os autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena/RO. Foram acionados também os agentes do IDARON (Instituto de Defesa Agropecuária) para as providências administrativas.

