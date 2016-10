Hoje tem mais uma edição da “Noite da Seresta”

Acontece nesta sexta-feira, 14, mais uma edição da “Noite da Seresta”. O palco será montado no Park Shopping de Vilhena.

As apresentações começam a partir das 21 horas. O evento é aberto a toda população. As inscrições podem ser realizadas na hora do evento, sendo aberta para os diversos estilos musicais.

O presidente da Fundação Cultural de Vilhena, Anísio Ruas (foto), informou que as pessoas que se interessarem em ensaiar para o evento a fundação oferece músico para acompanhar.

O evento tem por objetivo dar oportunidade aos músicos amadores da cidade para mostrarem seus talentos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia