Jairo Peixoto quer nutricionista nas unidades de saúde para combater obesidade

O vereador Jairo Peixoto (PP) apresentou projeto de lei sugerindo a obrigatoriedade de nutricionistas nas unidades básicas de saúde no município de Vilhena.

A propositura, de número 4.933/2016, foi lida na sessão ordinária da última terça-feira, 11, na Câmara Municipal e pode ser votado na próxima sessão.

Ao justificar o projeto, Jairo Peixoto explicou que as ações beneficiam diretamente a população infanto-juvenil, gestantes, lactantes, idosos e portadores de doenças crônicas não transmissíveis.

Especificamente, Peixoto se referiu à obesidade, doença contemporânea que tem evoluído por fatores ligados a mudanças de hábitos alimentares, influenciado pela modernização de dinâmica familiar, disponibilidade de alimentos industrializados e alto investimento da mídia.

Para o vereador, atualmente causa preocupação a alta taxa de obesidade da população. Conforme dados do Ministério da Saúde, 32% da população adulta brasileira, maior de 18 anos, esta com excesso de peso e, entre as crianças e adolescentes, esse percentual já é 15%. “A obesidade na infância já ocupa destaque; é um problema de saúde pública que desencadeia doenças físicas, psicológicas e mentais”, frisa.

Peixoto sugeriu que as unidades de saúde desenvolvam ações preventivas por meio de atendimento individual especializado e práticas coletivas de educação familiar.

Texto e foto: Assessoria