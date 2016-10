Jogo de baralho e bebedeira quase termina em morte

O fato ocorreu na tarde desta sexta-feira, 14, na Rua Paraíba, no setor 19, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o agressor identificado como Antônio Teixeira de Oliveira Nelo, de 42 anos, foi preso no local do crime.

Antônio relatou a Polícia Militar, que ele e a vítima identificada como Valdir Brito do Nascimento, de 30 anos, são amigos de longa data, mas já tiveram algumas desavenças no passado.

Porém, nesta tarde de sexta, estavam jogando baralho e ingerindo bebidas alcoólicas com mais alguns amigos, e em dado momento começaram a lembrar das desavenças passadas entre eles. Com isso, a vítima se irritou pegou uma balaústra e desferiu uma pancada que acertou o braço direito de Antônio, que estava com um canivete na mão cortando carne.

Antônio por sua vez desferiu três golpes de canivete acertando a barriga, o braço e o pescoço de Valdir.

A vítima saiu para o portão e pediu por socorro. O Corpo de Bombeiros prestou o primeiro atendimento e levou a vítima ao Hospital Regional.

O caso foi registrado para futura investigação da Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia