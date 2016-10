Luizinho elogia PM de Rondônia por ser a mais honesta no País

O deputado Luizinho Goebel (PV), ao defender na Assembleia Legislativa a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que trata da alterações de dispositivos da Constituição Estadual, destacou a importância da matéria, por fazer justiça aos policiais e bombeiros militares, que agora passarão para a reserva remunerada, como é chamada a aposentadoria da categoria, sem prejuízos financeiros.

Com base na PEC 021, os proventos e outros direitos do militar no Estado na inatividade e os benefícios dos pensionistas serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do militar da ativa. Segundo o deputado Luizinho Goebel, conforme foi aprovado, os proventos, como não classificados os salários dos militares aposentados, não serão inferiores daqueles que se encontram na ativa.

Ainda durante os debates na ALE, o deputado Luizinho Goebel elogiou a atuação da PM e CBM, destacando o engajamento e o comprometimento destes servidores. Disse ele que o aumento da criminalidade é por conta dos problemas sociais e educacionais, além do aumento populacional. Enquanto isto, disse, Rondônia conta com um contingente reduzido de militares.

Ao final, ele observou que os PMs se esforçam muito no cumprimento de suas missões e estão de parabéns. Também citou o fato de a PM rondoniense ser considerada atualmente a mais honesta do País.

Autor: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia