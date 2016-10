Maurão de Carvalho prestigia abertura da 4ª edição da FICC, em Cacoal

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), prestigiou na noite de quinta-feira (13), a solenidade de abertura da 4ª edição da Feira da Indústria e Comércio de Cacoal (FICC).

“Cacoal é reconhecida como a Capital do Café, mas se destaca também pela força da indústria e do comércio, e esta feira é a prova disso. Cheguei aqui em Cacoal ainda criança e fico feliz em ver a cidade crescendo, se desenvolvendo e gerando tantas oportunidades”, disse Maurão.

A deputada Glaucione Rodrigues (PMDB) destinou emenda de R$ 100 mil para incentivar a realização do evento e destacou o apoio para o empresariado local. “Sempre se fala em atrair novas empresas, mas antes precisamos fortalecer e estimular as empresas locais e isso temos feito”, acrescentou.

O Governo destinou, através da Suder, R$ 200 mil para apoiar a FICC. “Cacoal é um polo universitário, é um polo regional de saúde, tem muita força ainda na produção de café. Mas, se destaca e se consolida também na indústria e no comércio, com um crescimento acentuado no setor têxtil nos últimos anos, mostrando a sua força”, observou Confúcio.

Mais de 60 expositores estão expondo nos três dias da FICC. O evento é uma realização da ACIC e da Associação Industrial do Vestuário de Rondônia (Assinvest), com apoio do Governo, da Assembleia, Basa, Sebrae, Prefeitura de Cacoal e outros parceiros.

O governador Confúcio Moura (PMDB), o prefeito Franco Vialetto (PT), o vereador Jabá Moreira (PRP), a presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal, Daniela Bianchini e o superintendente de Desenvolvimento de Rondônia (Suder), Basílio Leandro, também prestigiaram a solenidade.

Autor e foto: Assessoria