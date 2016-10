PM prende suspeito com arma de fogo, pés de maconha e moto furtada

O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM), na tarde desta quinta-feira, 13, na Avenida 1707, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (NI) recebeu informações que numa casa no endereço citado havia dois homens que provavelmente estavam praticando crimes em Vilhena.

Com apoio de várias guarnições, foi feito abordagem no local, onde foi detido o suspeito identificado como Ernandes Goulart Mariano, de 31 anos, mais conhecido por “Ganso”, que cumpre pena no regime domiciliar.

Em revista no local, foi encontrada uma porção de substancia aparentando ser maconha, dois pés de Cannabis Sativa, ou seja, maconha plantada em garrafas pet, aparelhos celulares de procedência duvidosa, um revolver calibre 38 com numeração raspada e cinco munições intactas. Também foi apreendida uma moto CG 125 de cor vermelha, placa NJC-2184/Vilhena, com registro de furto.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a delegacia e apresentado ao comissariado de plantão para providências que o caso requer.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia