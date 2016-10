PM recolhe moto abandonada no Jardim América

Na noite desta sexta-feira, 14, a Polícia Militar recebeu informação do vigia do Núcleo da Avec, localizado na Avenida Celso Masutti, no bairro Jardim América, em Vilhena, que na última quarta-feira, 12, uma moto foi abandonada em frente ao prédio.

O veículo é uma Honda CG 150 de cor vermelha, placa NCL-2368/Corumbiara. Foi feito consulta pela placa e nada constou, mas devido estar a dois dias no local, e segundo o guarda, dois homens deixou a moto e em seguida saíram correndo, pode até ser produto de furto que ainda não entrou no sistema. Com isso, foi levada para a delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação