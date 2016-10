Polícia encontra corpo carbonizado debaixo de escombros de casa incendiada

Um homem morreu carbonizado na madrugada desta quarta-feira (12), em Costa Marques.

O corpo foi encontrado no interior da residência debaixo de escombros e brasas incendiadas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a residência fica localizada na Rua Massud Jorge n°2260, no bairro do setor 1 e ficou totalmente destruída pelas chamas.

Após o combate às chamas, populares e policiais encontraram o corpo de Paulo Luiz Neves Pinto, um dos filhos da proprietária.

A perícia foi acionada no local para os trabalhos e ainda não há informações sobre a causa do incêndio. A proprietária do imóvel disse que seu filho bebia muito e sempre ascendia uma lamparina acreditando que esta tenha sido a provável causa do incêndio.

Autor e foto: Rota Comando