Polícia Militar realiza festa para crianças de escola municipal em Vilhena

O 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), em parceria com alunos do curso de Direito do 10° período da faculdade AVEC, realizou na manhã desta quinta-feira, 13, a festa “Dia das Crianças no Batalhão”.

A Polícia Militar em Vilhena-RO, por meio do 3ªBPM, promoveu na manhã deste dia 13 de outubro nas dependências do quartel da PM o evento “Dia das Crianças no Batalhão”, contando com a presença de 30 crianças entre 4 e 5 anos da Escola Municipal de Educação Infantil Santa Luzia, localizada na Vila Operária.

Além dos tradicionais brinquedos, as crianças ainda tiveram a oportunidade de andar nas viaturas da PM, bem como, entre uma diversão e outra, foram servidas com bastante cachorro-quente, pipoca, sorvete, refrigerante e outras guloseimas, que fizeram a alegria da criançada. Ao final do evento, os alunos foram presenteados com um kit escolar, brinquedos e doces.

O objetivo do evento, segundo a PM, foi proporcionar uma relação de confiança entre a Polícia Militar e a comunidade, promovendo o desenvolvimento de valores positivos nas crianças e fortalecendo a autoestima.

O Comando do 3º BPM agradece a presença de cada um, e manifesta o sincero agradecimento aos patrocinadores da festa: policiais militares do 3° BPM; diretoria e professores da Escola Municipal de Educação Infantil Santa Luzia e alunos do 10° Período do Curso de Direito da faculdade AVEC/Vilhena.

Fonte: Assessoria