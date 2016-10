RETROCESSO: Justiça dá liberdade a suspeito de roubar motos no cone sul

Apesar da extensa ficha criminal e colecionar inúmeras passagens pela polícia, um rapaz preso em flagrante sob a suspeita de roubar motos nos municípios do cone sul do Estado foi devolvido a sociedade pela Justiça brasileira.

A polícia conseguiu abordar o rapaz e um comparsa em posse de duas motocicletas com registro de furtos em cidades distintas do cone sul, porém, apesar do flagrante no despacho do delegado, a Justiça entendeu que o suspeito não gera risco a sociedade, colocando-o novamente em liberdade. A prisão aconteceu no último dia 5, na zona rural do município.

Williasmar Gregório de Oliveira, de 25 anos, foi preso por uma equipe formada por policiais civis e militares durante patrulhamento noturno na zona rural do município de Pimenteiras do Oeste. Ele estava em companhia de um segundo suspeito que conseguiu fugir ao perceber a presença dos agentes da segurança pública. Williasmar confessou que as motos eram furtadas e que o parceiro é Rogério, vulgo “Pezão”, residente na cidade de Vilhena.

As motos recuperadas, sendo uma Honda Brós, de cor preta, placa NDG-4845/Vilhena, e uma Honda CG 125 Fan, cor azul e placa NCE-2305/Corumbiara, foram encaminhadas ao pátio da Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras e deverão ser restituídas às vítimas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia