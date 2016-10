Rosangela Donadon fala de sua parceria com os militares de RO

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) comemorou nessa semana mais uma conquista que a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) garantiu aos policiais e bombeiros militares.

A proposta garante, entre outras coisas, ampla defesa de militares que são julgados, além de lhes garantir o direito de manifestação de pensamento e o direito de não sofrer punições por participarem de movimentos reivindicatórios.

Rosangela Donadon explicou que o projeto é de autoria do deputado Hermínio Coelho (PDT), mas a proposta contou com apoio maciço dos parlamentares. “A proposta visa corrigir medidas que tratam esses servidores de forma injusta, além de estabelecer melhores condições tanto para os servidores da ativa, quanto da reserva”, comentou a parlamentar.

A deputada do Cone sul de Rondônia foi a favor da proposta e reforçou sua parceria com os militares do Estado de Rondônia. “Estamos trabalhando muito para proporcionar melhores condições de trabalho aos militares de Rondônia, que fazem um trabalho de muito brio, com responsabilidade e ética acima de tudo”, elogiou.

Rosangela Donadon vem investindo nas mais variadas áreas do Cone sul do estado e recentemente destinou R$ 100 mil de suas emendas para a manutenção de aeronaves do Corpo de Bombeiros do estado de Rondônia. “São equipamentos destinados ao atendimento da população rondoniense. Estou à disposição da categoria para auxiliar no que for preciso”, finaliza.

Texto e foto: Assessoria