Rosani pede apoio e vereadores eleitos descartam oposição sistemática

A prefeita eleita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), se reuniu na manhã desta sexta-feira, 14, com os vereadores eleitos para a próxima legislatura para uma conversa cuja finalidade é aproximar os componentes dos poderes que irão trabalhar em conjunto a partir do ano que vem.

O encontro aconteceu no auditório do escritório do contador e vice-prefeito, Darci Cerutti (DEM).

Durante sua fala, Rosani Donadon disse que seu objetivo é trabalhar em conjunto com os vereadores para que suas reivindicações sejam atendidas da forma mais rápida possível, e ao mesmo tempo que possam dividir o resultado das ações que o município irá fazer em prol da população. “Tenho certeza que todos estão interessados no desenvolvimento de nossa cidade, e podemos fazer isso de forma justa e unidos”, comentou.

Um dos pontos do encontro que mais chamou a atenção foi o alinhamento ideológico entre os futuros parlamentares com a nova prefeita de Vilhena.

Todos pensam de forma parecida e prezam principalmente por estruturar setores bastante comprometidos da cidade como, por exemplo, a saúde.

Os novos vereadores se colocaram à disposição de Rosani para auxiliar nos projetos do município e descartaram a possibilidade de oposição sistemática, fato que acaba travando as ações do executivo. “Queremos trabalhar junto com a nova prefeita de Vilhena e buscar o que todos estão almejando, que é a melhoria do nosso município”, declarou o empresário Rogério da Distribuidora.

Rosani agradeceu a parceria e se colocou à disposição dos novos vereadores para auxiliá-los no que for preciso. “Agora é o momento de colocar nossos projetos em prática. Não tenho a intenção de prejudicar nenhum vereador e vamos fazer de tudo para que suas propostas sejam atendidas”, garantiu.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação