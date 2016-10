Tv Allamanda HD Vilhena inova e lança transmissão ao vivo pelo Facebook

A Tv Allamanda HD canal 11 e 11.1, afiliada ao SBT, inova mais uma vez e começa a transmitir os programais locais ao vivo pelo Facebook.

Atualmente a emissora conta com dois programas próprios o “Vitrine” apresentado por Kézia Rodrigues e que vai ao ar às 11h50 e às 13h e o “SBT Noticidade” com Elton Bittencourt que vai ao ar às 12h.

A transmissão já está em caráter experimental o que torna o SBT pioneiro em Vilhena. “Acredito que hoje em dia cada vez mais as mídias estão se convergindo, ou seja, a TV e as redes sociais devem caminhar juntas, é isto que estamos fazendo de forma experimental, já disponibilizando os nossos programas locais pelo facebook”, disse o diretor Elton Bittencourt.

Com apenas três transmissões realizadas pela internet os vídeos já registram grande número de visualizações. “Basta o internauta acessar nossa página perfil de amigos e já pode assistir nossos programas locais. Este é o primeiro passo de interação que o SBT de Vilhena vem assumido. Em breve teremos também a integralização do site da TV Allamanda Vilhena, ao site nacional do SBT. Isto demonstra o quanto nossa programação local tem assumido seu papel de liderança em relação a outras emissoras”, finalizou Bittencourt.

Para apresentadora Kézia Rodrigues a utilização das redes sociais é importante para a facilitação do acesso aos conteúdos produzidos na TV. “Eu sempre disponibilizo nas redes sociais os vídeos que gravo dos meus clientes e isso facilita e muito para que todos possam ver os produtos dos meus parceiros e agora sendo a emissora pioneira na transmissão só demonstra a preocupação da Tv allamanda em atender todos os telespectadores e internautas que ensejam por novidades ou informações”, finalizou.

Serviço:

Para acompanhar os programas Ao Vivo pelo Facebook, a transmissão começa de segunda a sexta às 11h45 e encerra às 13h15. Basta clicar no link:

https://www.facebook.com/tvallamandavilhena

Autor e foto: Assessoria