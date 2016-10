Acidente na BR-174 deixa motoqueiro com corpo dilacerado

As primeiras informações do trágico acidente, dão conta que na tarde deste sábado, 15, um motoqueiro ainda não identificado trafegava pela BR-174, sentido Cuiabá, quando próximo ao Rio Mutum, cerca de 45 quilômetros de Vilhena, bateu de frente com um veículo.

O choque foi tão forte, que o corpo do motoqueiro se despedaçou no meio da pista. O veículo caiu numa ribanceira dentro da mata as margens da rodovia. Ainda não se tem informação sobre o estado de saúde do motorista do carro.

A reportagem do Extra de Rondônia está no local. Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução WhatsApp