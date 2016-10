Corpos se partem ao meio em colisão frontal com carro de Vilhena

O trágico acidente foi registrado por volta das 14h00 deste sábado, 15, na BR-174, próximo a Fazenda Mutum, 45 Km de Vilhena.

Segundo apurado no local, Messias Pereira Dias, 34 anos, de Comodoro (MT) trafegava pela rodovia numa moto Honda 150 sentido Vilhena/Comodoro, com uma mulher como passageira (supostamente sua esposa), quando na altura da fazenda colidiu frontalmente com o carro Chevrolet Astra vermelho, placa AFR-2233 de Vilhena.

A passageira da moto não foi identificada até o momento da postagem desta matéria. A polícia relatou que o motorista do carro, Márcio Reginaldo, que saiu praticamente ileso do acidente, com somente algumas escoriações no braço, estava embriagado (0,56 de álcool acusou no bafômetro) e foi socorrido ao hospital por uma viatura.

A funerária de Comodoro e a Polícia Rodoviária Federal tiveram trabalho para localizar as pernas e partes dos corpos das vítimas.

O carro estava em alta velocidade e arrastou a moto por cerca de 20 metros do local do acidente no meio do matagal. O veículo parou cerca de 10 metros da moto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia