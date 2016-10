Domingo tem final do ruralzão em Colorado

Neste domingo, 16, em Colorado será realizada a final do campeonato ruralzão. O evento será no Km 13 ao lado da BR-435.

O campeonato é uma realização da Liga Esportiva e Associação atlética, com colaboração da Associação dos Árbitros de Colorado e apoio da deputada estadual Rosângela Donadon.

A abertura está marcada para às 08 horas com jogo amistoso entre os veteranos. Às 09 horas começa o torneio masculino. Após, final do campeonato entre Juventus x Star motos.

Além disso, terá churrasco e pratos variados ao longo do dia e bebidas em geral. No final será realizado o bingo de uma TV da marca LG. A cartela custa R$ 10.00 e pode ser comprada no local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo/Extra