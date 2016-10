Força Tática captura apenado com drogas e tornozeleira coberta com papel alumínio

Na noite desta sexta-feira, 14, a guarnição da Força Tática fazia patrulhamento de rotina pela Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, quando avistaram um homem que ao perceber a presença da viatura agiu de forma suspeita.

Com isso, foi abordado pelos policiais que o identificou como sendo Aquiles Maia Miranda. Ao puxar no sistema constatou que o rapaz não poderia estar na rua naquele horário, pois está cumprindo pena no regime semiaberto.

Em revista pessoal, foi encontrado em seu bolso uma porção de maconha e uma pedra de crack. Além de estar com a tornozeleira eletrônica coberta com papel alumínio para dificultar sua localização.

Porém, com a experiência dos policiais da Força Tática, o rapaz que pensava que ia curtir a noite como disse aos PMs, foi levado para a delegacia, onde foi feito boletim de ocorrência e, em seguida entregue na Colônia Penal.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia