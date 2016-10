Motorista sai com ferimentos leves após bater em traseira de caminhão na BR-435

Acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, 14, pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na BR-435 Km 100 trecho entre Colorado e Cerejeiras.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do caminhão VW 162-10 semi-reboque, seguia pela rodovia sentido Cerejeiras carregado com manilhas, quando freou numa descida foi atingido na traseira pelo condutor da caminhonete L-200 com placas de Colorado.

No impacto, a picape rodou e saiu da pista. A caminhonete ficou parcialmente destruída. O motorista sofreu ferimentos leves, mesmo assim, foi socorrido por uma ambulância que passava pelo local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia