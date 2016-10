Servidores da SEFIN devem paralisar atividades no Estado

Após a publicação do Parecer nº 1579/2016/PGE/IPERON, que retira direitos trabalhistas, garantidos constitucionalmente, da aposentadoria dos servidores da Sefin (Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia), a categoria ameaça paralisar as atividades em todo o Estado.

“Recursos e verbas para investimento nas melhorias do Estado, as arrecadações, são frutos do trabalho dos servidores da Sefin, do Fisco, e agora o Governo quer tirar os direitos trabalhistas já consagrados na Constituição? O que o Governo está fazendo com os trabalhadores do Fisco é uma falta de respeito e contra a lei”, disse Mauro Roberto da Silva, presidente do Sindicado dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais de Rondônia – Sindafisco.

Para decidir sobre uma possível paralisação e outras providência o Sindafisco está convocando todos os Auditores Fiscais do Estado para participar de Assembleia Geral Extraordinária na próxima segunda-feira, 17, às 08h30min, no auditório do Sindafisco/RO em Porto Velho, Rua José Bonifácio, 814 – Olaria. As demais delegacias em Rondônia também realizarão suas assembleias no mesmo dia e horário.

“A categoria irá lutar pelos seus direitos garantidos em Lei ao trabalhador. Os servidores públicos, servidores da Sefin, não podem sofrer as consequências de uma decisão errônea tomada pelo Governo. Por isso convoco todos os Auditores Fiscais para debater e lutar contra essa decisão”, reforçou Mauro Roberto.

Autor e foto: Assessoria