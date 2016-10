Após vitórias no JOER, vilhenenses vão representar RO em torneio nacional na PB

Vilhena, a cidade-sede dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), fase estadual juvenil (15 a 17 anos), carimbou o passaporte para os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), de 10 a 19 de novembro, em João Pessoa (PB), no ciclismo, tênis de mesa, vôlei de praia e no vôlei masculino e feminino.

O Joer encerra nesta segunda-feira (17) com as cerimônias de premiações após as finais do futebol, handebol e futsal.

No ciclismo, a atleta Roberta Lauck, 17 anos, garantiu as três vagas no esporte. Estudante da escola Maria Arlete, a garota é medalha de ouro nas provas de contrarrelógio, estrada e por pontos. “Já estou intensificando os treinos nas três provas com o objetivo de representar bem o Time Rondônia na capital paraibana”, anima-se a atleta.

Ana Paula Santos Paquini, da escola Marechal Rondon, também garantiu vaga na competição nacional pelo tênis de mesa. Thais Arcanjo e Ana Cláudia formam a dupla vilhenense, da escola Maria Arlete, que vão para João Pessoa em novembro. “Estamos confiantes que vamos fazer uma boa apresentação na Paraíba”, disse Arcanjo.

O vôlei masculino, da escola Maria Arlete, venceu pelo placar de 3×1 a equipe da escola Joaquim de Lima, de Ouro Preto, garantindo o ouro carimbando o passaporte para João Pessoa. “Foi um desafio, uma surpresa”, disse o técnico France Lima, referindo à desigualdade na estatura dos atletas. A equipe campeã é formada na maioria por atletas recém-chegados da categoria infantil. Já os adversários estão deixando o juvenil.

O ponteiro Tayson Martins disse que o sabor da vitória é a garantia de ir disputar a etapa nacional dos Jogos Escolares na Paraíba. “Não foi fácil a partida, pois os adversários eram maiores e mais fortes. Agora é treinar mais para buscar o ouro no nacional”, disse confiante, o ouro do vôlei vilhenense.

O feminino, também da escola Maria Arlete, venceu a escola Celso Ferreira, de Cacoal, por 3×0, e também se classificou para os Jogos Escolares da Juventude, em novembro. Ambas as partidas foram realizadas na Associação Vilhenense de Voleibol (AVV). “As campeãs lideraram os três sets sem dificuldade, enquanto as adversárias demonstraram nervosismo e se perderam em quadra”, considerou o técnico France Lima.

Vilhena tem uma característica peculiar no vôlei. A AVV mantém escolinhas de vôlei há 15 anos e é um exemplo na formação de atletas de alto rendimento. “O nosso forte é o vôlei”, brinca France Lima, que ontem mesmo embarcou a equipe masculina campeã para Saquarema/RJ, onde a equipe masculina participa do Campeonato Brasileiro de Seleções até o próximo dia 23.

Autor: Paulo Sérgio

Fotos: Ésio Mendes