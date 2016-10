Jornalistas vilhenenses ganham prêmio nacional de comunicação

As jornalistas vilhenenses Andréia Machado e Queiteane Rodrigues, venceram o “Prêmio Antonieta de Barros – Jovens Comunicadores Negros e Negras – 2016”.

Promovido pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Justiça e Cidadania (SEPPIR/MJC), o Prêmio tem como objetivo estimular o protagonismo juvenil, promover a imagem positiva de jovens negros e negras, divulgar ações de comunicação já realizadas ou em realização que estimulem a igualdade racial, além de mobilizar, articular e fortalecer o movimento jovem negro envolvido com a promoção da igualdade racial e o enfrentamento ao racismo.

Segundo Andréia, foram premiadas cinquenta ações de comunicação no Brasil. O projeto “Blog Cultural: Aventuras na Amazônia”, desenvolvido pelas jornalistas ficou em sexto lugar na colocação geral.

“Estamos muito felizes em ganhar esse prêmio, ainda amais por estarmos entre os 10 melhores trabalhos de comunicação do país, isso só dá mais força para continuarmos trabalhando em prol da democratização da comunicação”, falou Andréia.

De acordo com Queiteane, o blog cultural “Aventuras na Amazônia” foi criado em 2011 e é um canal de comunicação livre que tem como objetivo preservar e resgatar e divulgar historia sobre os remanescentes quilombolas, ribeirinhos, indígenas que vivem na Amazônia Legal e mostrar com força e sensibilidade, seus povos, costumes e influências, mostrando à população negra amazônica para assim valorizar a cultura negra no Brasil a partir de várias linguagens de comunicação.

“O blog mostra através das matérias e fotos e historias de sertanejos, lendas dos ribeirinhos, indígenas e pioneiros que através de seus esforços fizeram e fazem a historia da Região Amazônica”, ressalta Queiteane.

Para Andréia o trabalho desenvolvido no blog é uma forma de dar voz para minorias que nem sempre tem espaço nos meios de comunicação.

“O blog é voltado para a valorização da diversidade de gêneros, lutando contra o preconceito e sensibilizar a opinião pública sobre a banalização da violência e a desconstrução de estereótipos e estigmas que recaem sob a juventude negra, através da criações e ações e promoção de comunicação da imagem positiva da juventude negra. Além disso, com a divulgação das manifestações culturais das comunidades negras e remanescentes quilombolas promovemos o enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial”, explica Andréia.

Segundo Andréia, o projeto do blog cultural faz parte das ações desenvolvidas pela Associação Diversidade Amazônica em parceria com o Ponto de Cultura e de Mídia Livre Serpentário Produções.

As pessoas que desejam conhecer o trabalho desenvolvidos pelas jornalistas podem acessar o blog Aventuras na Amazônia clicando neste link.

SAIBA MAIS SOBRE ANTONIETA DE BARROS

Catarinense nascida em 11 de julho de 1901, Antonieta de Barros foi uma pioneira no combate a discriminação dos negros e das mulheres. Foi à primeira deputada estadual negra do país e primeira deputada mulher do estado de Santa Catarina. Além da militância política, Antonieta participou ativamente da vida cultural de seu estado. Fundou e dirigiu o jornal A Semana entre os anos de 1922 e 1927. Neste período, por meio de suas crônicas, ela veiculava suas ideias, principalmente aquelas ligadas às questões da educação, dos desmandos políticos, da condição feminina e do preconceito racial. Dirigiu também a revista quinzenal Vida Ilhoa, em 1930, e escreveu vários artigos para jornais locais. Com o pseudônimo de Maria da Ilha, escreveu, em 1937, o livro Farrapos de Ideias.

