Polícia confirma oito mortos em rebelião

Um princípio de rebelião ocorrido durante a madrugada desta segunda-feira (17), no complexo penitenciário Ênio Pinheiro, localizado na Estrada da Penal em Porto Velho deixou pelo menos oito apenados mortos.

De acordo com informações apuradas junto ao coordenador do CIOP, Capitão Ferreira, o movimento organizado pelos presos, possivelmente briga entre facções teve início a 1h. Os presos entraram em confronto que culminou nas mortes. Equipes da Polícia Militar, COE (Companhia de Operações Especiais), foram acionadas e conseguiram controlar o motim.

Nesta manhã, peritos do IML (Instituto Médico Legal), estão no complexo fazendo a contagem e identificação dos mortos. Outros presos feridos foram socorridos para o pronto socorro do hospital João Paulo II. Até o momento não houve identificações.

Veja a relação com os nomes dos detentos que morreram:

1 – André Luiz De Oliveira Da Silva

2 – André Salvaterra Mota

3 – Cid De Almeida Nascimento

4 – Eduardo José Oliveira Da Costa

5 – Janderson De Souza Costa

6 – Márcio Araújo De Souza

7 – Patrick Marlim Alves Da Costa

8 – Raimundo Morais Cunha

Autor: Rondoniaovivo