Rapaz é baleado em frente de casa no setor 8

A Polícia Militar (PM) registrou na noite desta segunda-feira, 17, uma tentativa de homicídio. O fato ocorreu na Rua 836, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Eduardo Cesar Cardoso, de 26 anos, estava em frente uma casa no endereço citado, quando um homem numa moto de cor escura aproximou e sem falar nada efetuou vários disparos na direção de Cesar. Em seguida fugiu tomando rumo desconhecido.

Segundo testemunhas que estavam no local, pelo menos seis tiros foram efetuados. Porém, dois acertaram a perna esquerda da vítima. Cesar foi socorrido ao Hospital regional pelo Corpo de Bombeiros.

A PM colheu informações para registro da ocorrência e futuras investigações da Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia